Шефицата за надворешна политика на ЕУ повика на „постратегиска“ акција за одржување на геополитичката улога - „Ако сакаме да бидеме геополитички актер, мора да бидеме постратегиски во врска со ова“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес изјави дека ЕУ мора да дејствува постратегиски ако сака да остане геополитички актер, бидејќи глобалната помош за развој се намалува, јавува Анадолу.

„Ако сакаме да бидеме геополитички актер, мора да бидеме постратегиски во врска со ова“, рече Калас во Брисел пред состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ, фокусиран на развојот.

Таа рече дека Европа останува „најголемиот донатор на хуманитарна помош во светот и на помош за развој“, но нагласи дека ресурсите мора да се користат поефикасно.

„Тоа значи дека мора да ги усогласиме нашите алатки... со потребите на нашите партнери, но исто така да ги земеме предвид и нашите сопствени интереси“, додаде таа.

Калас, исто така, посочи на ограничените ресурси во рамките на иницијативите како што е Глобалниот портал, велејќи: „Мора да бидеме постратегиски во врска со ова, каде што нашиот придонес има најголемо влијание“.

Таа понатаму посочи дека ЕУ треба да остане флексибилна во своите партнерства.

„Ако партнерот ги поддржува Русија или Иран, тогаш... можеме да го преуредиме нашиот ангажман“, рече таа.

Калас, исто така, предупреди за поширокото влијание на војната во Иран, особено врз ранливите категории од населението.

„Гледаме како цените на енергијата растат, ја гледаме инфлацијата... а исто така и кризата со ѓубрива што... може да доведе до глад“, рече таа.

„ЕУ“, додаде таа, „ја продлабочува соработката со регионалните актери, меѓу кои и земјите од Персискиот Залив, и продолжува да ги поддржува напорите на Обединетите нации (ОН) за помош на најпогодените.“