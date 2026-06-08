- „Во текот на изминатата ноќ повторно бевме сведоци на ескалација. На регионот не му се потребни нови тензии, туку напротив, неопходно е засегнатите страни да седнат на преговарачка маса и да постигнат договор“

Шефицата за надворешна политика на ЕУ: „На Блискиот Исток не му е потребна ескалација“ - „Во текот на изминатата ноќ повторно бевме сведоци на ескалација. На регионот не му се потребни нови тензии, туку напротив, неопходно е засегнатите страни да седнат на преговарачка маса и да постигнат договор“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес предупреди од какво било понатамошно разгорување на кофликтот на Блискиот Исток. Таа нагласи дека во услови на вакви засилени тензии меѓу Тел Авив и Техеран, на регионот воопшто не му е потребен нов конфликт, јавува Анадолу.

„Во текот на изминатата ноќ повторно бевме сведоци на ескалација. На регионот не му се потребни нови тензии, туку напротив, неопходно е засегнатите страни да седнат на преговарачка маса и да постигнат договор“, изјави Калас пред почетокот на состанокот на министрите за одбрана во Никозија, Кипар.

Потврдувајќи дека ЕУ би можела да помогне во олеснувањето на напорите по прекинот на огнот, таа изјави дека итен приоритет е обезбедувањето прекин на борбите.

„Прекинот на огнот е многу очекуван. Запирање на оваа војна во овој момент, отворање на Ормускиот Теснец, а потоа користење на времето за подолги дискусии кога станува збор за потешките теми, како нуклеарната програма, но и за други клучни прашања што постојат таму“, додаде таа.

Иран истрела неколку ракети кон Северен Израел доцна синоќа, по израелскиот воздушен напад врз јужните предградија на Бејрут, за кој Тел Авив тврдеше дека бил насочен кон центарот за команда и планирање на Хезболах.

Според првичните податоци, во израелскиот напад загинаа две лица, а 11 се повредени.

Ова е прв ваков масовен напад од страна на Иран по воспоставувањето на кревкиот прекин на огнот на почетокот на април.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но подоцна преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.