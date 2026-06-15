- „Многу земји членки предложија да се воведат санкции за министерот Бен-Гвир. ... Моите консултации со земјите членки покажуваат дека ја немаме потребната едногласност за ваква одлука“

Шефицата за надворешна политика: ЕУ нема едногласна поддршка за санкционирање на израелскиот министер Бен-Гвир - „Многу земји членки предложија да се воведат санкции за министерот Бен-Гвир. ... Моите консултации со земјите членки покажуваат дека ја немаме потребната едногласност за ваква одлука“

Високата претставничка на Европската Унија (ЕУ) за надворешна политика, Каја Калас, денес изјави дека Унијата ја нема потребната едногласност за санкционирање на израелскиот министер за национална безбедност, Итамар Бен-Гвир, поради неговото постапување со активистите кои по морски пат се обидоа да испратат хуманитарна помош за Газа, јавува Анадолу.

„Многу земји членки предложија да се воведат санкции за министерот Бен-Гвир. ... Моите консултации со земјите членки покажуваат дека ја немаме потребната едногласност за ваква одлука“, изјави Калас пред почетокот на Советот за надворешни работи што се одржува во Луксембург.

Таа потврди дека ќе се дискутира и за новообјавениот договор меѓу САД и Иран, притоа разгледувајќи го начинот на кој Унијата би можела да помогне со својата „експертиза“ во нуклеарните преговори.

„Денес разговараме за тоа што повеќе можеме да направиме сега кога влегуваме во оваа втора фаза, односно што може Европа да понуди“, изјави Калас.

Таа напомена дека ќе се разговара и за ситуацијата во Газа и на Западниот Брег, како и за Либан.

„Се надеваме дека Либан е опфатен со овој прекин на огнот, а на нив, секако, сè уште им е потребна помош. ... Исто така, со оглед на тоа што мисијата на УНИФИЛ (Привремените сили на ОН во Либан) се ближи кон својот крај, дискутираме и за тоа дали ќе започнеме наша сопствена операција и каков би можел да биде тој мандат“, додаде Калас.

Премиерот на Пакистан, Шехбаз Шариф, рано утринава соопшти дека Соединетите Американски Држави и Иран постигнале договор по интензивните преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.