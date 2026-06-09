- „Заедно со нашите британски, канадски, австралиски, новозеландски и норвешки партнери, денес воведуваме нови санкции кон одговорните за интензивирање на колонизацијата и насилството на Западниот Брег“

Шест земји воведоа санкции кон мрежите кои ги финансираат и овозможуваат нападите на доселениците врз Палестинците - „Заедно со нашите британски, канадски, австралиски, новозеландски и норвешки партнери, денес воведуваме нови санкции кон одговорните за интензивирање на колонизацијата и насилството на Западниот Брег“

Велика Британија, Австралија, Канада, Франција, Нов Зеланд и Норвешка денес објавија санкции насочени кон мрежите кои „ги финансираат и овозможуваат нападите на доселениците“ врз Палестинците на окупираниот Западен Брег, јавува Анадолу.

Овој потег следуваше како одговор на рекордното проширување на населбите и порастот на насилството од страна на израелските доселеници на Западниот Брег, се наведува во повеќето соопштенија.

„Заедно со нашите британски, канадски, австралиски, новозеландски и норвешки партнери, денес воведуваме нови санкции кон одговорните за интензивирање на колонизацијата и насилството на Западниот Брег“, соопшти францускиот министер за надворешни работи, Жан-Ноел Баро, во објава на американската компанија за социјални медиуми Х.

Во соопштението на британското Министерство за надворешни работи се забележува дека Велика Британија исто така цврсто ги советува британските компании да не преземаат активности во нелегалните израелски населби.

Баро истакна дека Франција му забранува влез на својата територија на израелскиот министер за финансии Безалел Смотрич, на тројца лидери на групи доселеници и на 21 доселеник поради насилството на окупираниот Западен Брег.