- Израелската армија ги продолжи своите секојдневни прекршувања на договорот за прекин на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година

Шестмина Палестинци убиени во израелски напади, бројот на жртви надмина 73.000 - Израелската армија ги продолжи своите секојдневни прекршувања на договорот за прекин на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година

Шестмина Палестинци се убиени во израелските напади врз Појасот Газа во изминатите 24 часа, со што бројот на жртвите од октомври 2023 година досега се искачи на 73.003, соопшти денес Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Во соопштението на Министерството се наведува дека од вчера уште шест лица биле повредени од израелски оган со што бројот на повредени достигна 173.252 од почетокот на израелската војна пред речиси три години.

Израелската армија ги продолжи своите секојдневни прекршувања на договорот за прекин на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година.

Според Министерството за здравство, најмалку 992 лица се убиени, а 3.144 се повредени од почетокот на прекинот на огнот.

Договорот беше постигнат по двегодишната војна на Израел, која започна на 8 октомври 2023 година и која, покрај големиот број жртви, предизвика и значително уништување на дури 90 отсто од цивилната инфраструктура.

Обединетите нации ги проценија трошоците за обнова на околу 70 милијарди долари.