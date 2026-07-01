- Во станбениот комплекс живеат повеќе од 200 лица, а операциите за евакуација траеја неколку часа по избувнувањето на пожарот

Шестмина загинати во пожар во станбена зграда во Антверпен - Во станбениот комплекс живеат повеќе од 200 лица, а операциите за евакуација траеја неколку часа по избувнувањето на пожарот

Најмалку шест лица загинаа во голем пожар што избувна денес во станбена зграда во белгискиот град Антверпен, потврди полицијата, додека операциите за спасување и пребарување продолжуваат, јавува Анадолу.

„Портпаролката на полицијата, Ким Бастијанс, соопшти дека билансот на жртви е голем, додавајќи дека неколку станари сè уште се водат како исчезнати додека пожарникарите продолжуваат со пребарувањето на зградата“, пренесува фламанскиот јавен сервис ВРТ.

Пожарот избувнал кратко пред 10 часот по локално време во 10-катна станбена зграда во населбата Линкеровер во градот.

Во станбениот комплекс живеат повеќе од 200 лица, а операциите за евакуација траеја неколку часа по избувнувањето на пожарот.

Тимот со дронови на противпожарната служба на Антверпен е распореден за да помогне во напорите за пребарување и спасување.

Екипи за итни случаи од соседните противпожарни и спасувачки зони, исто така, даваат поддршка во операциите.

Активиран е план за медицинска интервенција за координирање на итната медицинска помош, додека евакуираните станари на кои не им била потребна помош се сместени во околните објекти.

Властите издадоа предупредување со кое ги повикуваат жителите во областа да ги држат прозорците и вратите затворени и да ја избегнуваат непосредната близина на пожарот.

Според противпожарната служба на Антверпен, причината останува предмет на истрага, но се верува дека пожарот започнал поради технички проблем во приземјето.

Започната е судска истрага, при што јавното обвинителство и истражен судија ги утврдуваат причините за инцидентот.