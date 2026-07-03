- Анкара ќе биде домаќин на самитот на НАТО на 7 и 8 јули, на кој сојузничките лидери ќе разговараат за инвестициите во одбраната и одбранбената индустрија...

Шведскиот премиер Кристерсон: Самитот на НАТО во Анкара се одржува во турбулентни времиња - Анкара ќе биде домаќин на самитот на НАТО на 7 и 8 јули, на кој сојузничките лидери ќе разговараат за инвестициите во одбраната и одбранбената индустрија...

Претстојниот самит на НАТО во Анкара ќе се одржи во, како што опиша шведскиот премиер Улф Кристерсон, „турбулентни времиња“ за европската и глобалната безбедност, при што се очекува фокусот на Алијансата да биде ставен на зголемување на производството во одбранбениот сектор, јавува Анадолу.

Говорејќи во пресрет на самитот денес, Кристерсон истакна дека безбедносната ситуација во Европа сè уште е дефинирана од војната во Украина.

„Европската безбедност во моментов се пишува со зборот Украина“, изјави тој, пренесува јавниот сервис СВТ.

Кристерсон напомена дека европските земји мора да ги зајакнат своите одбранбени капацитети, укажувајќи на наглиот пораст на издвојувањата за одбрана во последниве години.

Тој посочи дека шведските издвојувања за одбрана се повеќе од двојно зголемени во периодот меѓу 2021 и 2025 година, додавајќи дека амбицијата на Владата е до 2030 година да достигне цел од пет отсто од БДП наменети за одбраната.

„Нашата амбиција е да ја достигнеме целта од пет отсто уште во 2030 година“, рече Кристерсон.

Министерката за надворешни работи, Марија Малмер Стенергард, изјави дека самитот доаѓа во критичен момент, нагласувајќи ја потребата од единство во рамките на Алијансата.

„Алијансата треба да испрати силен сигнал за единство во долгорочната поддршка за Украина, како и важна порака до Русија“, рече таа.

Од шведската Влада соопштија дека дискусиите во Анкара ќе бидат насочени кон зајакнување на индустриските капацитети за одбрана низ Европа, како и кон континуираната воена и финансиска помош за Киев.

Анкара ќе биде домаќин на самитот на НАТО на 7 и 8 јули, на кој сојузничките лидери ќе разговараат за инвестициите во одбраната и одбранбената индустрија, продолжувањето на поддршката за Украина и пошироките дискусии во рамките на „НАТО 3.0“.