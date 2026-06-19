- „Разговорите во Биргеншток нема да се одржат денес како што беше планирано“

Швајцарија: Преговорите меѓу САД и Иран за денес се откажани - „Разговорите во Биргеншток нема да се одржат денес како што беше планирано“

Швајцарското Министерство за надворешни работи утринава соопшти дека американско-иранските преговори договорени за денес се откажани, јавува Анадолу.

„Разговорите во Биргеншток нема да се одржат денес како што беше планирано“, објави Министерството во соопштението.

„Како резултат на тоа, средбата најавена вчера се откажува.“

Американскиот претседател Доналд Трамп и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во средата вечерта електронски го потпишаа Меморандумот за разбирање од Исламабад, кој има за цел да го трасира патот за ставање крај на војната што Вашингтон и Тел Авив ја започнаа против Иран на 28 февруари.

Според условите од договорот, Иран веднаш ќе го отвори стратегиски важниот Ормуски Теснец додека САД ќе ја укинат поморската блокада, според пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, кој исто така го потпиша документот во својство на посредник.