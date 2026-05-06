Швајцарија потврди случај на хантавирус кај лице кое било патник на крузер во Атлантикот - Холандскиот брод „МВ Хондиус“ бил на повеќенеделно поларно крстосување од Аргентина до Антарктикот

Швајцарските власти потврдија случај на хантавирус кај маж кој претходно бил патник на крузерот „МВ Хондиус“ во Атлантскиот Океан, објавија денес Светската здравствена организација (СЗО) и локалните медиуми, јавува Анадолу.

„Швајцарските власти потврдија случај на хантавирус идентификуван кај патник од крузерот ’МВ Хондиус‘“, објави СЗО на американската компанија за социјални медиуми Х.

Организацијата соопшти дека мажот е на лекување во болница во Цирих, откако побарал медицинска помош по е-пошта од операторот на бродот со која патниците се информираат за овој случај.

Според Федералната канцеларија за јавно здравје (ФОПХ), цитирана од „Свисинфо“, мажот неодамна се вратил од патување во Јужноафриканската Република кон крајот на април, откако патувал со „МВ Хондиус“.

Неговата сопруга не покажала симптоми, но влегла во самоизолација како превентивна мерка.

Властите исто така работат на утврдување дали пациентот имал контакт со други лица.

ФОПХ соопшти дека дополнителни случаи во Швајцарија се малку веројатни и го оцени ризикот за јавноста како низок.

Крузерот, кој превезувал околу 150 патници, е зафатен од епидемија на хантавирус во близина на брегот на Зелено'ртските Острови (Кабо Верде), каде што се пријавени три смртни случаи.

СЗО соопшти дека заклучно со 6 мај има осум случаи, од кои три се лабораториски потврдени како инфекции со хантавирус.

Агенцијата потврди дека вирусот вклучен во епидемијата е идентификуван како андес хантавирус.

СЗО соопшти дека се координира со властите во Зелено'ртските Острови, Холандија, Јужноафриканската Република, Шпанија и Велика Британија, како и со операторите на бродот, додека истрагите, вклучително и следењето на контактите и секвенционирањето на вирусот, продолжуваат.

Се очекува бродот да продолжи кон Канарските Острови по евакуацијата на неколку заразени пациенти, каде што шпанските власти ќе спроведат целосна истрага и процес на дезинфекција, соопшти СЗО.

Холандскиот брод „МВ Хондиус“ бил на повеќенеделно поларно крстосување од Аргентина до Антарктикот.