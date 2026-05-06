Швајцарија воведува привремени гранични контроли поради самитот на Г7 во Франција - Швајцарската Влада соопшти дека мерките ќе бидат на сила од 10 до 19 јуни, наведувајќи ги како причина безбедносните грижи поврзани со самитот, кој ќе се одржи во Евијан

Швајцарија ќе воведе привремени гранични контроли покрај својата граница со Франција пред претстојниот самит на Г7, објави денес „Свисинфо“, пренесува Анадолу.

Швајцарската Влада соопшти дека мерките ќе бидат на сила од 10 до 19 јуни, наведувајќи ги како причина безбедносните грижи поврзани со самитот, кој ќе се одржи во Евијан.

Иако собирот ќе се одржи на француска територија, властите велат дека блиските швајцарски градови како Женева и Лозана, како и поширокиот регион на Женевското Езеро, би можеле да бидат погодени.

Официјалните лица укажаа на претходните состаноци на Г7, каде што беа забележани немири, прекини и акти на саботажа, заедно со оштетување на имот.

Тие, исто така, ги наведоа поголемите безбедносни предизвици поврзани со моменталниот геополитички амбиент и високата концентрација на меѓународни организации во регионот.

Барањето за воведување гранични контроли беше поднесено од кантонот Женева, додаде Владата.

Самитот на Г7 е предвидено да се одржи од 15 до 17 јуни.