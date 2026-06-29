- Метеоролозите објавија дека минималните температури не паднале под 25 Целзиусови степени на 12 станици за мониторинг, додека речиси половина од метеоролошките станици во земјата регистрирале тропски ноќи

Чешка ја доживеа најтоплата ноќ од тековниот топлотен бран - Метеоролозите објавија дека минималните температури не паднале под 25 Целзиусови степени на 12 станици за мониторинг, додека речиси половина од метеоролошките станици во земјата регистрирале тропски ноќи

Температурите во текот на ноќта останаа исклучително високи низ Чешка синоќа, според кои регистрирана е како најтопла ноќ во моменталниот топлотен бран што ја зафати земјата, соопшти денес Чешкиот хидрометеоролошки институт, пренесува Анадолу.

Метеоролозите објавија дека минималните температури не паднале под 25 Целзиусови степени на 12 станици за мониторинг, додека речиси половина од метеоролошките станици во земјата регистрирале тропски ноќи, при што температурите останале над 20 Целзиусови степени во текот на ноќта.

Метеоролошкиот институт соопшти дека зачестеноста на тропските ноќи се зголемила во текот на изминатите неколку дена, како што се интензивирал топлотниот бран.

Се очекува високите температури да продолжат и денес, а дневните максимални температури се предвидува да достигнат до 39 Целзиусови степени во делови од Моравија и Шлезија.

Намалување на температурите се очекува подоцна во текот на неделата, кога се предвидува дека дневните температури ќе паднат на околу 25 Целзиусови степени.

Актуелниот топлотен бран во Европа, кој предизвика црвени предупредувања во неколку земји во текот на неделата, е „најсилниот“ досега регистриран во регионот и значително е поверојатен и поинтензивен поради климатските промени предизвикани од фосилните горива, според извештајот објавен во петок од Светската мрежа за анализа на влијанието на временските екстреми (WWA).

Студијата покажа дека температурите што беа регистрирани би биле практично невозможно да се појават пред 50 години, а многу помалку веројатни дури и за време на претходните рекордни топлотни бранови.