- Пакистанските власти започнаа копнена потрага и хеликоптерска спасувачка операција по веста за исчезнатите алпинисти на планината

Четири тела пронајдени откако лавина погоди 10 алпинисти на Брод Пик - Пакистанските власти започнаа копнена потрага и хеликоптерска спасувачка операција по веста за исчезнатите алпинисти на планината

Спасувачите пронајдоа четири тела на Брод Пик во Пакистан утринава откако лавина однесе 10 алпинисти, меѓу кои и Непалецот Нирмал Пурџа, познат како Нимс Даи, соопшти раководителот на Алпинистичкиот клуб на Пакистан, јавува Анадолу.

Пакистанските власти започнаа копнена потрага и хеликоптерска спасувачка операција по веста за исчезнатите алпинисти на планината.

Ирфан Аршад, шеф на Алпинистичкиот клуб на Пакистан, изјави дека спасувачките тимови на теренот пронашле четири тела.

„Тимот за спасување досега пронајде четири тела на теренот“, напиша Аршад на американската социјална мрежа Инстаграм, објавувајќи видео на кое се гледа мобилизиран хеликоптер на Брод Пик.

Сепак, нивниот идентитет сè уште не е потврден.

Десет алпинисти, предводени од Нирмал Пурџа Нимс Даи, исчезнаа вчера изутрина на планината Брод Пик.

Меѓу исчезнатите има непалски алпинисти, како и државјани на Пакистан, Кина, САД и Оман.

Алпинистичкиот клуб на Пакистан соопшти дека исчезнатите се идентификувани како Надира Ахмед Абдула ал-Харти од Оман, Сухеил Саки од Пакистан, Ванг Жонг од Кина и Малори Гејс од САД.

Меѓу исчезнатите непалски алпинисти се Нирмал Пурџа, Пур Бахадур Гурунг Јукта, Кили Пемба Шерпа Килу, Нима Шерпа, Наванг Тинду Шерпа и Ѓалу Шерпа.

Аршад и неговото раководство се во постојан контакт со властите и сите релевантни агенции за да овозможат итна акција за потрага и спасување.

„Се прави секој можен напор за да се обезбеди мобилизација на хеликоптерска поддршка и достапни ресурси за спасување во најкраток можен рок, во зависност од временските и оперативните услови“, соопшти клубот.

Пурџа бил во Пакистан унапредувајќи го својот проект „Хет-трик“ – со цел да се искачи на сите 14 врва повисоки од 8.000 метри и на седумте врва трипати – кратко пред да удри лавината.

Овој месец тој се искачи на пакистанската планина Гашербрум II без дополнителен кислород, што претставуваше негово 57. искачување на врвот висок 8.035 метри.

Пурџа, роден во Дана, мало село во округот Миагди во Западен Непал, помина шест години како Гурка и 10 години со Британските специјални сили, постави светски рекорд со искачување на сите 14 највисоки светски врва за шест месеци и шест дена во 2019 година.