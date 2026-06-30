- Од вчера до денес починале 86-годишен маж и 74-годишна жена што веќе биле хоспитализирани во Џенова, 64-годишен молер што работел во хотел во Падова, како и 55-годишен марокански земјоделски работник во Мантуа

Четири жртви во Италија поради екстремната жештина, 25 града под црвено предупредување - Од вчера до денес починале 86-годишен маж и 74-годишна жена што веќе биле хоспитализирани во Џенова, 64-годишен молер што работел во хотел во Падова, како и 55-годишен марокански земјоделски работник во Мантуа

Четири лица починале вчера и денес поради високите температури во Италија, каде што за денес и утре 25 града се ставени под црвено предупредување, објави „Скај ТГ24“, пренесува Анадолу.

Од вчера до денес починале 86-годишен маж и 74-годишна жена што веќе биле хоспитализирани во Џенова, 64-годишен молер што работел во хотел во Падова, како и 55-годишен марокански земјоделски работник во Мантуа.

Бидејќи високите температури продолжуваат низ земјата, во 25 града денес и утре на сила е црвено предупредување.

Сепак, во некои делови од Италија жешкото време го заменија грмежи и дожд.

Во Тоскана од невремето паднаа повеќе дрвја и се наруши сообраќајот.

Се очекуваат врнежи и грмежи и подоцна во текот на денот, особено на Алпите и во внатрешните подрачја на Централна и Јужна Италија.