- Уште 32 брода што ѝ припаѓаат на флотилата чекаат за координација во близина на јужниот брег на Крит, додека планот за следното движење на флотилата ќе стане јасен во наредните часови

Четири брода на „Флотилата на слободата“ ја продолжуваат мисијата за Газа низ грчките води - Уште 32 брода што ѝ припаѓаат на флотилата чекаат за координација во близина на јужниот брег на Крит, додека планот за следното движење на флотилата ќе стане јасен во наредните часови

Претставници на Глобалната флотила Сумуд соопштија дека четири брода што ѝ припаѓаат на Коалицијата „Флотила на слободата“ во моментов пловат низ грчките територијални води, откако минатата сабота испловија од италијанското пристаниште Сиракуза за да достават хуманитарна помош во Газа, јавува Анадолу.

Во соопштението, официјалните лица на флотилата наведоа дека четирите пловила продолжуваат да пловат низ грчките територијални води помеѓу полуостровот Пелопонез и островот Крит.

Се додава дека 32 брода што ѝ припаѓаат на флотилата, исто така, чекаат за координација во близина на јужниот брег на Крит, додека планот за следното движење на флотилата ќе стане јасен во наредните часови.

Во меѓувреме, подготовките за бродовите во Мармарис, медитеранскиот туристички град во Турција, за кои се очекува да ѝ се приклучат на флотилата „Сумуд“, се во голема мера завршени, додека активностите за обука на активистите продолжуваат, соопштија официјалните лица.

Времето на поаѓање сè уште не е утврдено.

Тие исто така истакнаа дека временските услови на море и стратегиите за безбедно пловење се оценуваат пред планираното спојување на флотилата пред да тргне кон Газа.

Локациите и движењата на бродовите на флотилата во реално време може да се следат преку платформата за следење во живо на Коалицијата „Флотила на слободата“.