- Валиолах Хајати, заменик-гувернер на иранската покраина Кузестан, рече дека делови од Омидија биле нападнати околу 2:10 часот по локално време

Четворица повредени во американскиот напад врз југозападен Иран - Валиолах Хајати, заменик-гувернер на иранската покраина Кузестан, рече дека делови од Омидија биле нападнати околу 2:10 часот по локално време

Четири лица се повредени откако проектили истрелани од американските сили рано утрово го погодија југозападниот ирански град Омидија, изјави висок покраински претставник, пренесува Анадолу.

Валиолах Хајати, заменик-гувернер на иранската покраина Кузестан, рече дека делови од Омидија биле нападнати околу 2:10 часот по локално време, објави државната новинска агенција ИРНА.

„Според првичните процени, четири лица се повредени во овој напад“, рече Хајати.

Претходно, Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека го завршила својот најнов бран напади против Иран доцна синоќа, гаѓајќи ги воените локации покрај јужниот брег на земјата во обид за „понатамошно деградирање на капацитетите на Иран да напаѓа комерцијални бродови“.

Последниот инцидент доаѓа во време на обновени тензии околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година.

Вашингтон и Техеран потпишаа Меморандум за разбирање во јуни 2026 година, вклучително и прекин на огнот со посредство на Катар и Пакистан како чекор кон финален договор за ставање крај на војната. Но, американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот е „завршен“ по обновените напади.