- Израелската Армија истакна дека меѓу загинатите е и командантот на 52-от Баталјон на 401-та Бригада

Четворица израелски војници убиени во јужен Либан - Израелската Армија истакна дека меѓу загинатите е и командантот на 52-от Баталјон на 401-та Бригада

Четворица израелски војници, меѓу кои еден командант на баталјон, се убиени во борбите во јужен Либан, соопшти денес израелската Армија, пренесува Анадолу.

Преку соопштение, израелската Армија истакна дека потполковник Дор Гедалија Бен Симхон (32) од Беит ХаШита, командант на 52-от Баталјон на 401-та Бригада, бил убиен во „борбите“ во јужен Либан.

Војската додаде дека во истиот инцидент загинале и тројца војници, но нивните имиња сè уште не се одобрени за објавување и ќе бидат објавени подоцна.