Четворица израелски војници убиени во јужен Либан

Mohammad Sio
19 Јуни 2026•Ажурирано: 19 Јуни 2026
Четворица израелски војници, меѓу кои еден командант на баталјон, се убиени во борбите во јужен Либан, соопшти денес израелската Армија, пренесува Анадолу.
Преку соопштение, израелската Армија истакна дека потполковник Дор Гедалија Бен Симхон (32) од Беит ХаШита, командант на 52-от Баталјон на 401-та Бригада, бил убиен во „борбите“ во јужен Либан.
Војската додаде дека во истиот инцидент загинале и тројца војници, но нивните имиња сè уште не се одобрени за објавување и ќе бидат објавени подоцна.