Челникот на Арапската лига ги поддржа „храбрите“ одлуки на Либан во телефонски разговор со премиерот Салам - Портпаролот на Арапската лига, Гамал Рошди, изјави дека Абул Геит го поддржал потегот на Либан да се вклучи во преговори со цел да се постигне трајно решение со Израел

Генералниот секретар на Арапската лига изрази целосна поддршка за Либан за време на денешниот телефонски разговор со премиерот Наваф Салам, осудувајќи ги израелските напади и поддржувајќи ги „храбрите“ одлуки на либанската Влада, се наведува во официјалното соопштение, пренесува Анадолу.

Арапската лига соопшти дека Ахмед Абул Геит ја потврдил солидарноста со Либан во соочувањето со она што тој го опиша како „брутална израелска агресија“, нагласувајќи ја потребата Либан да биде вклучен во договорот за прекин на огнот што неодамна беше постигнат меѓу Соединетите Американски Држави (САД) и Иран.

Тој додаде дека „ситуацијата во Либан останува тешка поради континуираните напади“ и изрази поддршка за владините одлуки насочени кон зајакнување на државниот авторитет.

Геит, исто така, ги поддржа напорите за проширување на целосната државна контрола и ограничување на оружјето само на официјалните сили, нагласувајќи ја улогата на либанската армија и државните институции во спроведувањето на безбедноста.

Портпаролот на Арапската лига, Гамал Рошди, изјави дека Абул Геит го поддржал и потегот на Либан да се вклучи во преговори со цел да се постигне трајно решение со Израел.

Тој додаде дека постигнувањето деескалација бара „обезбедување соодветни услови“ за да се осигури успехот на таквите напори, се вели во соопштението.

Ова доаѓа во време кога израелската армија ги прошири нападите врз Либан од средата, при што загинаа повеќе од 303 лица, а повредени се 1.150, според податоците на либанската Цивилна заштита.

Офанзивата продолжи и покрај двонеделниот прекин на огнот објавен во вторникот од страна на Соединетите Американски Држави и Иран, со посредство на Пакистан, како дел од напорите за постигнување поширок договор за запирање на конфликтот што го започнаа Вашингтон и Тел Авив против Техеран на 28 февруари.

Иако пакистанските посредници и Техеран изјавија дека прекинот на огнот го опфаќа и Либан, Вашингтон и Тел Авив го негираа тоа.