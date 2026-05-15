- Триесет и пет припадници на безбедносните сили се повредени во нападот, соопшти полицијата за инцидентот, кој се случи синоќа кога возило полно со експлозив се обиде да влезе во извиднички камп во округот Баџаур

Цивили и 8 припадници на пакистанските сили загинаа во самоубиствен напад, 35 се ранети - Триесет и пет припадници на безбедносните сили се повредени во нападот, соопшти полицијата за инцидентот, кој се случи синоќа кога возило полно со експлозив се обиде да влезе во извиднички камп во округот Баџаур

Во самоубиствен напад врз безбедносна институција загина еден цивил и најмалку осум припадници на пакистанските безбедносни сили во северозападната покраина Хајбер Пахтунхва, потврди денес локалната полиција за Анадолу.

Триесет и пет припадници на безбедносните сили се повредени во нападот, соопшти полицијата за инцидентот, кој се случи синоќа кога возило полно со експлозив се обиде да влезе во извиднички камп во округот Баџаур, кој се граничи со Авганистан.

Влезот и околните ѕидови на извидничкиот камп се оштетени.

Досега ниту една група не ја презеде одговорноста за нападот.