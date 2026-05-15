Цивили и 8 припадници на пакистанските сили загинаа во самоубиствен напад, 35 се ранети

Riyaz Khaliq Khaliq, Amir Latif Arain
15 Мај 2026•Ажурирај: 15 Мај 2026
Во самоубиствен напад врз безбедносна институција загина еден цивил и најмалку осум припадници на пакистанските безбедносни сили во северозападната покраина Хајбер Пахтунхва, потврди денес локалната полиција за Анадолу.
Триесет и пет припадници на безбедносните сили се повредени во нападот, соопшти полицијата за инцидентот, кој се случи синоќа кога возило полно со експлозив се обиде да влезе во извиднички камп во округот Баџаур, кој се граничи со Авганистан.
Влезот и околните ѕидови на извидничкиот камп се оштетени.
Досега ниту една група не ја презеде одговорноста за нападот.