ЦЕНТКОМ: САД извршија дополнителен бран напади врз Иран

Rabia İclal Turan
15 Јули 2026•Ажурирано: 15 Јули 2026
Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) доцна синоќа соопшти дека завршила дополнителен бран напади врз Иран, погодувајќи „десетици воени цели“ во близина на Ормускиот Теснец и иранските крајбрежни области, јавува Анадолу.
„Американските борбени авиони, беспилотни летала и воени бродови лансираа прецизно насочена муниција кон иранските ракетни и беспилотни, како и поморски капацитети и крајбрежни одбранбени системи за време на седумчасовниот бран за дополнително да ги деградираат капацитетите на Иран да ги загрози комерцијалните бродови и цивилните екипажи“, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ.
Нападите се случија истиот ден кога американските сили ја продолжија поморската блокада против бродовите што транзитираат кон или од иранските пристаништа и крајбрежни области, според соопштението.
„Американските сили остануваат внимателни и подготвени да извршат операции со насоки од врховниот командант“, соопшти ЦЕНТКОМ.
Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно во вторникот изјави дека нападите врз Иран ќе продолжат и ќе се интензивираат во наредните денови, предупредувајќи дека следната недела САД ќе почнат да ги целат електраните и мостовите во земјата, освен ако Техеран не се врати на преговарачката маса.
Тензиите ескалираа меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец во последните денови, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање, посредуван од Пакистан, за прекин на конфликт и постигнување траен мировен договор.
Во меѓувреме, Иран прати писмо до ОН обвинувајќи ги САД за кршење на Меморандумот за разбирање од Исламабад, насочен кон ставање крај на војната, како и за извршување воени злосторства.