- „Американските сили остануваат внимателни и подготвени да извршат операции со насоки од врховниот командант“, истакна ЦЕНТКОМ

ЦЕНТКОМ: САД извршија дополнителен бран напади врз Иран - „Американските сили остануваат внимателни и подготвени да извршат операции со насоки од врховниот командант“, истакна ЦЕНТКОМ

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) доцна синоќа соопшти дека завршила дополнителен бран напади врз Иран, погодувајќи „десетици воени цели“ во близина на Ормускиот Теснец и иранските крајбрежни области, јавува Анадолу.

„Американските борбени авиони, беспилотни летала и воени бродови лансираа прецизно насочена муниција кон иранските ракетни и беспилотни, како и поморски капацитети и крајбрежни одбранбени системи за време на седумчасовниот бран за дополнително да ги деградираат капацитетите на Иран да ги загрози комерцијалните бродови и цивилните екипажи“, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ.

Нападите се случија истиот ден кога американските сили ја продолжија поморската блокада против бродовите што транзитираат кон или од иранските пристаништа и крајбрежни области, според соопштението.

„Американските сили остануваат внимателни и подготвени да извршат операции со насоки од врховниот командант“, соопшти ЦЕНТКОМ.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно во вторникот изјави дека нападите врз Иран ќе продолжат и ќе се интензивираат во наредните денови, предупредувајќи дека следната недела САД ќе почнат да ги целат електраните и мостовите во земјата, освен ако Техеран не се врати на преговарачката маса.

Тензиите ескалираа меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец во последните денови, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање, посредуван од Пакистан, за прекин на конфликт и постигнување траен мировен договор.

Во меѓувреме, Иран прати писмо до ОН обвинувајќи ги САД за кршење на Меморандумот за разбирање од Исламабад, насочен кон ставање крај на војната, како и за извршување воени злосторства.