- „Нападите се насочени кон дополнително деградирање на воените капацитети што иранските сили ги користеа за напад врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец“

ЦЕНТКОМ: САД започнаа нов бран напади врз Иран - „Нападите се насочени кон дополнително деградирање на воените капацитети што иранските сили ги користеа за напад врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец“

САД денес започнаа нов бран напади врз Иран, соопшти Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ), пренесува Анадолу.

„Денес во 6 часот наутро по источно време (среда 10:00 часот по Гринич), силите на Централната команда на САД започнаа со нов бран напади врз Иран“, соопшти командантот на американската платформа за социјални мрежи X.

„Нападите се насочени кон дополнително деградирање на воените капацитети што иранските сили ги користеа за напад врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец“, се додава во соопштението.

Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади и покрај Меморандумот за разбирање, посредуван од Пакистан, за конфликтот и постигнување траен мировен договор.