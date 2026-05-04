ЦЕНТКОМ: Разурнувачи на американската морнарица дејствуваат во Персискиот Залив по транзитот низ Ормускиот Теснец

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) денес соопшти дека разурнувачи со наведувани ракети на американската морнарица дејствуваат во Персискиот Залив по транзитот низ Ормускиот Теснец како поддршка на „Проектот Слобода“, пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено преку американската компанија за социјални медиуми Х, ЦЕНТКОМ наведе: „Американските сили активно помагаат на напорите за обновување на транзитот за комерцијалниот бродски сообраќај“.

„Како прв чекор, два трговски брода под знамето на САД успешно поминаа низ Ормускиот Теснец и безбедно го продолжуваат своето патување“, додаде ЦЕНТКОМ.