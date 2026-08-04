- Портпаролот на Хусите вели дека нападот бил насочен кон „чувствителна цел“ на аеродромот „Наџран“, Саудиска Арабија засега без коментар

Хусите во Јемен тврдат дека извршиле напад со беспилотно летало врз саудиски аеродром - Портпаролот на Хусите вели дека нападот бил насочен кон „чувствителна цел“ на аеродромот „Наџран“, Саудиска Арабија засега без коментар

Јеменската група Хуси соопшти дека извршила напад со беспилотно летало врз „чувствителна цел“ на аеродромот „Наџран“ во Јужна Саудиска Арабија, пренесува Анадолу.

Воениот портпарол Јахја Сари на американската платформа за социјални медиуми X изјави дека нападот прецизно ја погодил планираната цел.

Тој рече дека операцијата била извршена како одговор на, како што наведе, нарушувањата на воздушниот простор на Јемен од страна на саудиски беспилотни летала над провинциите Саада и Хаџа.

Сари предупреди дека секое идно нарушување на воздушниот простор на Јемен „нема да помине без одговор и казна“.

Од саудиските власти засега нема коментар за овие тврдења.