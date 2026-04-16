Холандија загрижена поради израелскиот предлог-закон за смртна казна, ги осуди новите илегални населби на Западниот Брег

Холандскиот министер за надворешни работи, Том Берендсен, изрази загриженост поради израелскиот предлог-закон за воведување смртна казна за Палестинците и го осуди одобрувањето на нови населби на окупираниот Западен Брег, по телефонскиот разговор со својот израелски колега, јавува Анадолу.

„Холандија е загрижена за израелскиот предлог-закон за смртна казна, условите во кои се притвораат децата и го осудува одобрувањето на 34 нови населби на окупираниот Западен Брег“, напиша Берендсен на американската платформа за социјални медиуми Х.

Неговата изјава следува по телефонскиот разговор со израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар.

„Цврсто се противиме на секаков облик на анексија. Повикав на поголема активност за решавање на овие прашања“, истакна Берендсен.

Тој, исто така, ги поздрави директните преговори меѓу Израел и Либан и повика на прекин на насилството.

„Дипломатско решение во однос на Иран е од клучно значење, исто така и за да се обезбеди слободно пловење во Ормускиот Теснец“, додаде Берендсен.