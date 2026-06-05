- Либанското движење наведе дека со прецизна ракета гаѓала група израелски војници и воени возила во близина на историската тврдина и дека извршила артилериски гранатирања врз областа во три одделни брана

Хезболах соопшти дека извршил повеќе напади врз израелските трупи во близина на тврдината Бофор - Либанското движење наведе дека со прецизна ракета гаѓала група израелски војници и воени возила во близина на историската тврдина и дека извршила артилериски гранатирања врз областа во три одделни брана

Хезболах денес соопшти дека неговите борци извршиле серија напади насочени кон израелските трупи во близина на тврдината Бофор во Јужен Либан, вклучително и напад со „прецизна ракета“, јавува Анадолу.

Во одделни соопштенија либанското движење наведе дека со прецизна ракета гаѓала група израелски војници и воени возила во близина на историската тврдина и дека извршила артилериски гранатирања врз областа во три одделни брана.

Исто така, движењето соопшти дека неговите борци активирале експлозивни направи кон израелските сили што се обидувале да напредуваат источно од градот Гандурије, при што, како што наведуваат, има потврдени жртви и повредени во израелските редови.

Се додава дека израелските сили подоцна ги евакуирале повредените под густ чад пред да започнат со артилериско гранатирање и воздушни напади врз околината.

Претходно Хезболах соопшти дека извршила 25 операции против израелските сили во Јужен Либан во изминатите 24 часа, вклучително и напади со беспилотни летала, ракети и противтенковско оружје.

Израелската армија вчера соопшти дека командант на тенк од 75. баталјон на 7. оклопна бригада е убиен во Јужен Либан, со што бројот на загинати израелски војници се искачи на 28 од почетокот на војната со Иран кон крајот на февруари.

Либан и Израел во средата се договорија да го обноват својот кревок прекин на огнот и да воспостават „пилот-зони“, со што либанската армија ќе преземе целосна контрола врз територијата, со исклучување на сите недржавни актери.

Договорот беше објавен во заедничка изјава по четвртата рунда преговори со посредство на САД, одржани во Стејт департментот.

Преговорите следуваа по неколкунеделните речиси секојдневни израелски напади врз Либан во кои загинаа речиси 3.500 луѓе од 2 март и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.