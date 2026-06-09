- „Иранскиот одговор претставуваше порака за морална, политичка и теренска посветеност кон Либан“

Хезболах: Иранските напади врз Израел имаа за цел да го одржат прекинот на огнот во Либан - „Иранскиот одговор претставуваше порака за морална, политичка и теренска посветеност кон Либан“

Либанското движење Хезболах денес соопшти дека иранските ракетни напади врз Израел имале за цел да извршат притисок врз Тел Авив да го почитува договорот за прекин на огнот во Либан, јавува Анадолу.

„Иранскиот одговор претставуваше порака за морална, политичка и теренска посветеност кон Либан“, соопшти Хезболах во својата прва реакција по еднодневната размена на напади меѓу Иран и Израел, која уследи по израелските напади врз Бејрут.

Оттаму е наведено дека иранските напади се совпаднале со, како што Хезболах ја нарече, поддршката од јеменските Хуси, како дел од заедничките напори за „одвраќање на Израел“.

„Поддршката на Иран ја потврдува заложбата на Техеран да стои на страната на Либан“, соопшти Хезболах.

Одредени официјални либански ставови кон Иран „не се во корист на Либан“, додаде Хезболах.

Оттаму повикаа на израелско повлекување од либанската територија, враќање на раселените цивили и обнова на уништените подрачја.

„Овие прашања остануваат во самата срж на националните приоритети“, соопшти Хезболах.