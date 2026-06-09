Хезболах: Иранските напади врз Израел имаа за цел да го одржат прекинот на огнот во Либан

Lina Altawell
09 Јуни 2026•Ажурирано: 09 Јуни 2026
Либанското движење Хезболах денес соопшти дека иранските ракетни напади врз Израел имале за цел да извршат притисок врз Тел Авив да го почитува договорот за прекин на огнот во Либан, јавува Анадолу.
„Иранскиот одговор претставуваше порака за морална, политичка и теренска посветеност кон Либан“, соопшти Хезболах во својата прва реакција по еднодневната размена на напади меѓу Иран и Израел, која уследи по израелските напади врз Бејрут.
Оттаму е наведено дека иранските напади се совпаднале со, како што Хезболах ја нарече, поддршката од јеменските Хуси, како дел од заедничките напори за „одвраќање на Израел“.
„Поддршката на Иран ја потврдува заложбата на Техеран да стои на страната на Либан“, соопшти Хезболах.
Одредени официјални либански ставови кон Иран „не се во корист на Либан“, додаде Хезболах.
Оттаму повикаа на израелско повлекување од либанската територија, враќање на раселените цивили и обнова на уништените подрачја.
„Овие прашања остануваат во самата срж на националните приоритети“, соопшти Хезболах.