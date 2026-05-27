Хамас соопшти дека високиот командант на Бригадите Ал Касам, Мухамед Авда, е убиен во израелски напад

Хамас денес соопшти за убиството на Мухамед Авда, висок командант во вооруженото крило, Бригадите Ал-Касам, по израелски напад во градот Газа, пренесува Анадолу.

Во соопштението, Хамас наведува дека Авда е убиен синоќа заедно со неговата сопруга и двајцата синови во израелски напад врз станбена зграда.

Хамас го опиша Авда како „висок командант на Касам“ додавајќи дека тој припаѓа на „првата генерација што ги постави темелите за вооружени и милитантни операции на отпор“.

Претходно денес, израелската Армија соопшти дека го убила Авда во напад во северна Газа, тврдејќи дека тој неодамна бил избран за нов командант на вооруженото крило на Хамас.

Израелските медиуми, исто така, објавија шпекулации дека Авда е назначен на позицијата по неодамнешното убиство на Из ал-Дин ал-Хадад.

Вчера, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и министерот за одбрана Израел Кац, исто така, изјавија дека Армијата го убила Авда во воздушен напад во градот Газа.

Израелските изјави уследија по жестокото бомбардирање во густо населената област во централниот дел на Газа во пресрет на муслиманскиот празник Курбан бајрам.