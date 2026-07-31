- Хамад, член на политичкото биро и преговарачкиот тим, изјави дека Хамас одобрил јасен, пишан договор кој опфаќа повлекување на Израел од Појасот Газа, обнова, распоредување меѓународни сили...

Хамас се согласи на писмен договор за втора фаза од прекинот на огнот во Газа, под услов Израел да ги исполни обврските - Хамад, член на политичкото биро и преговарачкиот тим, изјави дека Хамас одобрил јасен, пишан договор кој опфаќа повлекување на Израел од Појасот Газа, обнова, распоредување меѓународни сили...

Палестинското движење Хамас се согласи на писмен договор за втората фаза од прекинот на огнот во Газа кој се заснова на сеопфатен пакет заемни и истовремени обврски, под услов Израел целосно да ги спроведе обврските од првата фаза, изјави денес високиот официјален претставник на Хамас, Гази Хамад, за Анадолу.

Хамад, член на политичкото биро и преговарачкиот тим, изјави дека Хамас одобрил јасен, пишан договор кој опфаќа повлекување на Израел од Појасот Газа, обнова, распоредување меѓународни сили, преземање надлежности од страна на Националниот комитет за управување со Газа, како и прашања поврзани со оружјето.

Тој истакна дека спроведувањето на втората фаза зависи од тоа дали Израел претходно ќе ги исполни сите свои обврски од првата фаза, додавајќи дека договорот треба да се набљудува како единствен и интегриран пакет.

„Ако Израел не ги спроведе своите обврски од договорот, ниту ние нема да ги спроведеме нашите“, рече Хамад.

Говорејќи за прашањето во врска со оружјето, Хамад изјави дека договорот предвидува тешкото наоружување да биде ставено под надлежност на Националниот комитет за управување со Газа додека се спроведуваат преостанатите одредби.

Меѓу тие одредби, како што наведе, е постепеното повлекување на Израел од Газа кое би водело кон целосно повлекување, преземање на должностите од страна на Националниот комитет, распоредување меѓународни сили и расформирање на наоружаните групи за кои тврди дека дејствуваат во име на Израел.

Хамад додаде дека договорот исто така предвидува меѓународен надзорен комитет кој континуирано би ја правел неговата проверка и спроведување.

Тој рече дека Хамас ќе учествува во нова рунда преговори наредните денови за да се финализираат механизмите за спроведување и временските рокови. Се очекува преговарачката делегација на движењето да се сретне со посредниците, претставниците на САД и Николај Младенов, кој Хамад го означи како висок претставник на Одборот за мир.

Хамад напомена дека Израел сè уште официјално не го објавил своето одобрување на договорот.

Тој истакна дека договорот е болен и тежок за Хамас, наведувајќи дека движењето се надевало на поволен договор, но го прифатило поради ситуацијата во Газа, она што го нарече континуиран геноцид и хуманитарна катастрофа.

Хамад изјави дека Хамас го прифатил договорот за да го спречи понатамошното уништување на Газа и она што го опиша како израелски „сотонски“ планови за раселување на Палестинците од енклавата и продолжување на офанзивата.

Тој додаде дека договорот следувал по палестинските национални консултации и состаноци со палестинските фракции за да се обезбеди единствена палестинска позиција заснована на консензус.