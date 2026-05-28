Хамас: Нападите на Израел покажуваат намера за враќање на темпото на геноцидната војна

Палестинското движење Хамас денес изјави дека ескалацијата на израелските напади врз цивилите во Појасот Газа и убиството на повеќе од 20 Палестинци во изминатите 48 часа укажуваат на тоа дека Тел Авив се обидува да се врати на „темпото на геноцидната војна“ која траеше две години, јавува Анадолу.

Хамас соопшти дека израелските воздушни напади чија цел во текот на ноќта бил станбен објект во централниот дел на градот Газа, во кои загинаа 10 Палестинци, вклучувајќи две деца и две жени, а десетици други беа ранети, претставуваат „ново злосторство“ и „обновено и очигледно прекршување“ на договорот за прекин на огнот потпишан во Шарм ел-Шеик.

Договорот за прекин на огнот во Шарм ел-Шеик беше потпишан во октомври 2025 година под посредништво на Египет, САД, Катар и Турција, и стапи на сила кон крајот на тој месец.

Овој договор уследи по двегодишната војна во Газа што започна на 8 октомври 2023 година. Според палестинските податоци, во овој конфликт загинаа повеќе од 72.000 Палестинци, над 172.000 беа повредени, а речиси 90 отсто од цивилната инфраструктура беше целосно уништена.

Хамас соопшти дека интензивираните напади на Израел врз цивилите низ Газа и убиството на повеќе од 20 Палестинци во нападите насочени кон станбените населби во изминатите два дена ја покажале неговата намера да ги продолжи воените операции од големи размери.

Хамас, исто така, го обвини Израел за игнорирање на напорите на земјите посреднички и за неисполнување на ветувањата и обврските преземени со договорот за прекин на огнот.