Хакери добиле неовластен пристап до податоци за 31.000 правни субјекти во Лихтенштајн

İlayda Çakırtekin
03 Август 2026•Ажурирано: 03 Август 2026
Хакери добиле неовластен пристап до податоци за околу 31.000 правни субјекти во Лихтенштајн, соопшти вчера Владата на оваа земја, јавува Анадолу.
„Регистарот на вистински сопственици (VwbP) беше цел на кибер-напад. Незаконски беа преземени копии од податоците за приближно 31.000 правни субјекти. Владата формираше кризен тим“, се наведува во писменото соопштение.
Според Владата, непознат сторител на 30 јули добил неовластен дигитален пристап до регистарот. Надлежните откриле неправилности, презеле мерки за заштита на податоците и го исклучиле засегнатиот систем.
„На 31 јули 2026 година, Владата беше информирана дека веројатно бил извршен успешен напад врз Регистарот на вистински сопственици. Попладнето на 1 август, до Владата беа доставени првите потврдени резултати од прелиминарната истрага“, се наведува во соопштението.
Властите нагласија дека засега нема индикации дека податоците во системот биле изменети или избришани.
Регистарот на вистински сопственици е воспоставен со цел спречување перење пари и финансирање на тероризам и содржи информации за вистинските сопственици на компании, фондации и трустови.