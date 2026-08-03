- „Регистарот на вистински сопственици (VwbP) беше цел на кибер-напад. Незаконски беа преземени копии од податоците за приближно 31.000 правни субјекти. Владата формираше кризен тим“, се наведува во писменото соопштение.

Хакери добиле неовластен пристап до податоци за 31.000 правни субјекти во Лихтенштајн - „Регистарот на вистински сопственици (VwbP) беше цел на кибер-напад. Незаконски беа преземени копии од податоците за приближно 31.000 правни субјекти. Владата формираше кризен тим“, се наведува во писменото соопштение.

Хакери добиле неовластен пристап до податоци за околу 31.000 правни субјекти во Лихтенштајн, соопшти вчера Владата на оваа земја, јавува Анадолу.

„Регистарот на вистински сопственици (VwbP) беше цел на кибер-напад. Незаконски беа преземени копии од податоците за приближно 31.000 правни субјекти. Владата формираше кризен тим“, се наведува во писменото соопштение.

Според Владата, непознат сторител на 30 јули добил неовластен дигитален пристап до регистарот. Надлежните откриле неправилности, презеле мерки за заштита на податоците и го исклучиле засегнатиот систем.

„На 31 јули 2026 година, Владата беше информирана дека веројатно бил извршен успешен напад врз Регистарот на вистински сопственици. Попладнето на 1 август, до Владата беа доставени првите потврдени резултати од прелиминарната истрага“, се наведува во соопштението.

Властите нагласија дека засега нема индикации дека податоците во системот биле изменети или избришани.

Регистарот на вистински сопственици е воспоставен со цел спречување перење пари и финансирање на тероризам и содржи информации за вистинските сопственици на компании, фондации и трустови.