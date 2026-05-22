Француски студенти ќе испратат сендвич со ќебап во блискиот вселенски простор во експериментална мисија со балон - Проектот првично e замислен како научен експеримент за проучување на ветерот, температурата и влажноста на голема надморска височина, се наведува

Група студенти по инженерство во источна Франција се подготвуваат да испратат сендвич со ќебап во блискиот вселенски простор како дел од експериментална мисија во метеоролошки балон, со цел проучување на атмосферските услови и тестирање на научната опрема.

Студентите од Католичкиот институт за уметности и занаети (Ицам) во Стразбур планираат да го испратат сендвичот на надморска височина од околу 35.000 метри (114.800 стапки) на 29 мај, користејќи специјално дизајнирана капсула прикачена на метеоролошки балон, објави денес „Франсинфо“.

Проектот првично бил замислен како научен експеримент за проучување на ветерот, температурата и влажноста на голема надморска височина, се наведува.

Студентите рекоа дека исто така им била потребна креативна идеја за да помогнат во финансирањето на проектот.

„Еден од нашите професори веќе имаше испратено перек во воздухот, па кога дојде време да бараме финансирање, се свртевме кон слична идеја“, рече друг студент.

Тимот партнерски се поврзал со локален ресторан за ќебапи во Стразбур, кој се согласил да го поддржи експериментот.

За време на искачувањето, ќебапот ќе биде изложен на температури кои би можеле да достигнат околу минус 50 степени Целзиусови, додека сензорите и камерите поставени на балонот ќе ги следат атмосферските услови и состојбата на сендвичот.

„Целта е да се измерат температурата, притисокот, влажноста и надморската височина на метеоролошкиот балон со цел да се креираат дијаграм и мапа“, рече еден од студентите.

Откако ќе ја достигне максималната висина, се очекува капсулата да се спушти назад на Земјата.

Лансирањето е планирано да се изврши од предниот двор на Инженерската школа во Шилтигхајм, во близина на Стразбур.

Студентскиот тим соопшти дека проектот би можел да помогне и во подготовката на идни експериментални мисии, додавајќи дека тие веќе работат и на проект за ракета.