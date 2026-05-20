Францускиот претседател повика на построга регулација на криптовалутите за да се спречи „нов Див Запад“

Францускиот претседател Емануел Макрон повика на построга регулација на криптовалутите за да се спречи она што тој го опиша како „нов Див Запад“, кој би можел да биде експлоатиран од криминалци и терористи, според изјавите дадени на конференцијата за финансирање на тероризмот во Париз, јавува Анадолу.

Говорејќи на петтата конференција „Нема пари за терор“, одржана во француското Министерство за финансии во Берси, Макрон предупреди дека не треба да се дозволи криптосредствата да ги поткопаат постојните финансиски заштитни мерки и правила за транспарентност.

„Нема одржлив, мирен свет, нема регулација и нема финансиска стабилност за нашите земји ако, на некој начин, повторно измислиме Див Запад кој веќе сме го регулирале“, рече Макрон, пренесува француската телевизија „БФМ бизнис“.

„Да не дозволиме криптосредствата да создадат можност за криминалци, терористи или начини за прескокнување на правилата што ги создадовме“, додаде тој.

Макрон го изјави ова во период кога Франција се соочува со сè поголем број напади врз сопственици на криптовалути. Сепак, се наведува дека овие трансакции можат да се следат преку блокчејн-технологијата, како и дека издавачите или криптоплатформите можат да замрзнат одредени средства кога станува збор за уцени со откуп.

Според компанијата за блокчејн-анализа „Чејналисис“, нелегалните адреси на криптовалути примиле најмалку 154 милијарди долари во 2025 година, што претставува зголемување од 162 % во споредба со претходната година. Сепак, нелегалните трансакции и понатаму сочинуваат помалку од 1 % од вкупната криптоактивност на глобално ниво.

Франција веќе има регулаторна рамка за дигитални средства.

Од 2019 година, криптокомпаниите работат под режимот на даватели на услуги за дигитални средства, надгледуван од францускиот Орган за финансиски пазари. Националната рамка подоцна беше заменета со регулативата на Европската Унија за пазари на криптосредства (MiCA), која воведе построги мерки за усогласеност и заштита на инвеститорите низ целиот блок.