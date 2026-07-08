- Придружуван од своето обезбедување Макрон за време на трчањето ги поздравуваше минувачите

Францускиот претседател на утринско трчање во Анкара пред сесијата на Самитот на НАТО - Придружуван од своето обезбедување Макрон за време на трчањето ги поздравуваше минувачите

Францускиот претседател Емануел Макрон утрово џогираше во турската престолнина Анкара пред да присуствува на сесијата на Самитот на НАТО, јавува Анадолу.

Макрон трчаше низ паркот Сегменлер во Општина Чанкаја, каде што се наоѓаат владините институции и речиси сите странски амбасади.

Придружуван од своето обезбедување, Макрон за време на трчањето ги поздравуваше минувачите.

Францускиот претседател присуствува на состаноците на Северноатлантскиот совет на ниво на шефови на држави и влади. По нив се очекува да одржи билатерални средби, пред денот да го заврши со обраќање пред медиумите.

Шефовите на држави и влади на земји членки на НАТО се во Анкара по повод Самитот на Алијансата 2026. Дводневниот состанок е фокусиран на спроведувањето на обврските за зголемување на издвојувањата за одбраната договорени на Самитот во 2025 година, продолжување на воената поддршка за Украина и проширување на производството во одбранбената индустрија.

Самитот се одржува во услови на обновена дебата за споделувањето на товарот меѓу трансатлантските сојузници и континуирана неизвесност околу војната меѓу Русија и Украина.