- Нуњез предупреди дека заканата од шумски пожари ќе остане „прилично сериозна“ низ југоисточна и југозападна Франција оваа недела, посочи дека земјата располага со доволно ресурси за борба против пожарите

Францускиот министер за внатрешни работи: Од почетокот на 2026 година опожарени речиси 40.000 хектари - Нуњез предупреди дека заканата од шумски пожари ќе остане „прилично сериозна“ низ југоисточна и југозападна Франција оваа недела, посочи дека земјата располага со доволно ресурси за борба против пожарите

Речиси 40.000 хектари шума и вегетација изгореа низ Франција од почетокот на годината, изјави денес министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез, пренесува Анадолу.

„Малку под 40.000 хектари шума и вегетација изгореа во Франција од почетокот на годината“, изјави Нуњез за радиото „Франс ентер“ .

Тој рече дека опожарените површини се значително поголеми од оние во текот на минатата година, а исто така ја надмина и површината регистрирана во истиот период од 2022 година, која ја опиша како исклучителна сезона на шумски пожари.

Според министерот, властите уапсиле 111 лица во врска со пожарите низ земјата.

„Голем дел од нив ги признаа делата“, рече Нуњез, додавајќи дека девет од десет пожари биле предизвикани од човечка активност, било намерно или случајно.

Стотици пожарникари беа распоредени денес за да се справуваат со пожарите, особено во јужниот регион Вар и на Корзика.

Нуњез предупреди дека заканата од шумски пожари ќе остане „прилично сериозна“ низ југоисточна и југозападна Франција оваа недела, но изјави дека земјата располага со доволно ресурси за борба против пожарите.

Франција има воздухопловна флота за гаснење пожари од близу 70 летала, вклучувајќи 12 авиони за гаснење пожари од типот „Канадер“, осум авиони „Даш“ и 12 хеликоптери за фрлање вода. Флотата вклучува и шест други противпожарни летала и околу 30 авиони со кои управуваат департманските служби за спасување и гаснење пожари.

„Владата порача четири дополнителни авиони „Канадер“, при што два се очекува да бидат испорачани во 2028 година, а другите два во 2032 година“, рече Нуњез.

Неговите изјави дојдоа во моментот кога топлото време и продолжената суша продолжуваат да ги разгоруваат шумските пожари низ неколку региони. Француската метеоролошка агенција „Метео-Франс“ денес стави 27 департмани под висок ризик од шумски пожари.