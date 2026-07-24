- Шумските пожари принудија на евакуација над 43.000 жители и туристи низ Жиронда и соседниот департман Ланд во југозападна Франција

Францускиот министер за внатрешни работи: Над 50.000 хектари изгореа во шумски пожари оваа година - Шумските пожари принудија на евакуација над 43.000 жители и туристи низ Жиронда и соседниот департман Ланд во југозападна Франција

Повеќе од 50.000 хектари изгореа низ Франција од почетокот на годинава, изјави денес министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез, опишувајќи го активниот шумски пожар во југозападниот департман Жиронда како најголем во земјата оваа сезона, јавува Анадолу.

„Досега ја надминавме границата од 50.000 изгорени хектари низ Франција од почетокот на годината“, изјави Нуњез.

Тој истакна дека пожарот што избувнал во средата во близина на Сомос, северно од заливот Аркашон во Жиронда, веќе зафатил над 10.000 хектари и сè уште е надвор од контрола.

„Пожарот продолжува да се шири, тешко се става под контрола“, рече Нуњез, велејќи дека тоа е најголемиот пожар годинава.

„Поради огнената стихија евакуирани се околу 40.000 луѓе“, додаде тој.

Според министерот, ангажирани се околу 1.000 пожарникари, поддржани од припадници на Цивилната заштита, воени инженерски единици и хеликоптери.

Нуњез наведе дека околу 80 домови се оштетени во пожарот, од кои околу 50 се целосно уништени.

Тој исто така соопшти дека француската флота за гаснење пожари од воздух веќе има остварено два и пол пати повеќе часови летање, фрлања вода и мисии отколку во текот на целата минатогодишна сезона на пожари.

Нуњез изјави дека 330 жандарми и шест мобилни жандармериски ескадрили се моментално распоредени во областа Жиронда-Ланд за да помогнат во напорите за евакуација.

Министерот исто така потврди дека Франција побарала помош преку Механизмот за цивилна заштита на ЕУ.

Тој наведе дека Хрватска испраќа два авиони „Канадер“, Португалија два авиона „Ер трактор“, додека Чешка и Словачка распоредуваат по еден хеликоптер „Блек хок“ за да ја поддржат операцијата за гаснење пожари во југозападна Франција.

Шумските пожари принудија на евакуација над 43.000 жители и туристи низ Жиронда и соседниот департман Ланд во југозападна Франција.

Пожарот во Жиронда, што избувна во средата во близина на заливот Аркашон и полуостровот Кап-Фере, веќе го принуди на евакуација целиот полуостров претходно денес откако се прошири преку ноќта.

Властите ја запреа и пловидбата низ заливот Аркашон за да ја олеснат поморската евакуација.

Според локалните власти, одвоен шумски пожар во близина на Бискарос во соседниот департман Ланд зафатил повеќе од 2.500 хектари и принудил на евакуација над 23.000 луѓе, меѓу кои жители, кампери и туристи.

Во југоисточна Франција, друг шумски пожар во близина на Котињак во департманот Вар е под контрола, но сè уште не е изгаснат.

Повеќе од 950 пожарникари, поддржани од противпожарни авиони и хеликоптер на Цивилната заштита, ги продолжуваат напорите за ставање на пожарот под контрола.