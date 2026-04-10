Француската министерка за одбрана: Во тек е план за придружба на бродовите во Ормускиот Теснец доколку е потребно

Во тек е план по иницијатива на Франција, во кој се вклучени околу 20 земји, за тоа како бродовите би можеле да бидат придружувани низ Ормускиот Теснец доколку е потребно, изјави денес француската министерка за одбрана, Кетрин Вотрен, пренесува Анадолу.

„Во тек е процес на планирање инициран од Франција, кој вклучува околу 20 земји, за да се процени како бродовите би можеле да транзитираат низ Ормускиот Теснец под придружба доколку е потребно“, изјави Вотрен за јавниот сервис ЛЦИ.

Таа нагласи дека приоритет останува обезбедувањето на слободата на пловидба преку дипломатска координација со сите релевантни засегнати страни, вклучително и превозните компании и осигурителите.

Вотрен рече дека иницијативата се развива во соработка со партнерските земји како дел од пошироките напори за обезбедување на поморските патишта.

Таа додаде дека Ормускиот Теснец останува клучно „тесно грло“ во светот, низ кое поминуваат околу 20 % од светските количини на снабдување со нафта,

Министерката укажа и на пошироките регионални тензии, опишувајќи го сегашниот прекин на огнот како „исклучително кревок“ и предупредувајќи дека истиот мора да се зајакне за да се постигне траен мир.

Таа, исто така, истакна дека ситуацијата во Либан останува крајно загрижувачка и изрази поддршка за мировните сили на ОН распоредени во земјата, вклучително и француските трупи во рамките на УНИФИЛ.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран на 28 февруари, во која загинаа повеќе од 3.000 луѓе, вклучувајќи го и тогашниот врховен лидер Али Хамнеи.

Техеран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон Израел, како и кон Јордан, Ирак и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските воени бази.

Иран, исто така, го ограничи движењето на бродовите низ Ормускиот Теснец.

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторникот вечерта ја соопшти одлуката за двонеделен прекин на огнот, велејќи дека Иран претставил „изводлив“ предлог од 10 точки, додека се очекува преговорите да утврдат дали може да се постигне долгорочен договор.