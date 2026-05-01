Франција ќе започне „одбранбена" мисија во Ормускиот Теснец

Францускиот министер за надворешни работи, Жан-Ноел Баро, денес изјави дека во Ормускиот Теснец со операции ќе започне „одбранбена“ меѓународна поморска мисија штом условите дозволат, јавува Анадолу.

„Блокадата на Ормускиот Теснец мора да престане, мора да престане. Не може да има уцени, блокада, ниту никакви такси на Теснец“, рече Баро, нагласувајќи дека теснецот се регулира со меѓународното право и „под никакви околности не може да биде попречен“.

Тој истакна дека зголемувањето на цените на горивата, „силно почувствувано на бензинските пумпи“, е поврзано со случувањата во Ормускиот Теснец, за кои рече дека Франција ги осудила бидејќи го кршат меѓународното право и имаат големи последици за глобалната економија.

Баро истакна дека Франција дејствувала од почетокот на кризата со цел да го ограничи нејзиното влијание, вклучително и воведување мерки за заштита на домаќинствата и бизнисите од зголемувањето на трошоците за енергија.

Тој рече дека е воведена целна поддршка за секторите најизложени на зголемување на цените на горивата, како рибарството, земјоделството, транспортот и големите учесници во сообраќајот, за да им се помогне против ценовниот шок.

Додаде дека во исто време Франција започнала план за намалување на зависноста од јаглеводороди преку напори за електрификација во транспортот и греењето, со цел ограничување на изложеноста на идни кризи.

- Строго одбранбена мисија -

Франција, исто така, распореди поморски капацитети во регионот од почетокот на војната, рече Баро, „за да ги заштити нашите државјани, да го олесни нивната репатријација и да ги заштити нашите партнери“, од кои некои беа цел на ирански напади.

Тој истакна дека меѓународната мисија, започната од францускиот претседател Емануел Макрон, сега е во напредна фаза и ќе биде строго одбранбена по природа, работејќи во координација со земјите што граничат со Ормускиот Теснец.

„Оваа меѓународна мисија има строго одбранбена природа“, рече тој, додавајќи дека планирањето е финализирано и концептот е презентиран на клучните регионални партнери.

Баро рече дека целта ќе биде да се овозможи поморскиот сообраќај да продолжи „што е можно побрзо“ штом условите дозволат, преку операции за придружба и расчистување на мини.

- Франција нема да учествува во операција предводена од САД -

Прашан за коалиција предводена од САД, Баро рече дека Франција нема да учествува во таква коалиција, истакнувајќи дека американската иницијатива се чини дека има за цел да ги поврзе тековните воени операции со поморската активност.

„Ние нема да учествуваме во тоа“, рече тој, додавајќи дека Франција останува целосно фокусирана на сопствена иницијатива и дека не е во натпревар со други предлози.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран против американските сојузници во Персискиот Залив и затворање на Ормускиот Теснец.

Прекин на огнот беше објавен на 8 април преку пакистанско посредништво, по што следеа преговори во Исламабад на 11 и 12 април, на кои не можеше да се постигне договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна еднострано го продолжи прекинот на огнот без да постави нова временска рамка, на барање на Пакистан.