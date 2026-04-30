Франција предупредува на „поопасен свет" поради војната на Русија и тензиите со САД

Франција денес предупреди дека светот станува „поопасен“, наведувајќи ја руската војна во Украина, тензиите со САД и кинеските трговски практики и истовремено повика на посилен европски суверенитет и побрзо дејствување на ниво на ЕУ, пренесува Анадолу.

„Влегуваме во поопасен свет. Тука се заканата од Русија и руската агресивна војна против Украина на нашиот праг, кинеската трговска агресивност, како и САД кои ни го вртат грбот, а понекогаш и нè имаат како цел“, изјави францускиот министер за европски прашања Бенжамин Хадад за телевизијата Франс 2.

Хадад се осврна на тензиите поврзани со Гренланд како пример за затегнатите односи со Вашингтон.

„Тоа го видовме со епизодата со Гренланд“, рече тој.

Истакна дека ваквиот развој на настаните ја нагласува потребата Европа да ги брани своите интереси и да инвестира во суверенитетот, како на национално, така и на ниво на ЕУ.

„Заклучоците што треба да се извлечат се дека мора да ги браниме сопствените интереси, да бидеме силни и да инвестираме во нашиот суверенитет, на национално и на европско ниво“, рече тој, додавајќи дека Франција ја промовира оваа порака во рамките на Европа.

Хадад укажа и на тековните финансиски мерки на ЕУ, вклучително и иницијативата за заем од 150 милијарди евра, нагласувајќи дека блокот мора да го забрза својот одговор.

„Ќе одиме напред, ќе забрзаме“, рече тој, додавајќи дека Европа мора да „слуша и да извлече заклучоци“.