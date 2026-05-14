- Хантавирусот е ретка болест која вообичаено се пренесува преку заразени глодачи или нивниот измет, иако некои соеви можат да се шират и меѓу луѓето

Франција: Лицата кои беа во контакт со заразен од хантавирусот без симптоми, четири деца се негативни на тестирањето - Хантавирусот е ретка болест која вообичаено се пренесува преку заразени глодачи или нивниот измет, иако некои соеви можат да се шират и меѓу луѓето

Француските здравствени власти денес соопштија дека сите 26 идентификувани лица кои биле во контакт со лице заразено со хантавирус од бродот „МВ Хондиус“ остануваат без симптоми, додека четири деца биле негативни на тестирањето, објави телевизијата БФМТВ, пренесува Анадолу.

„Сите 26 лица се во изолација, но немаат симптоми“, соопшти Владата.

Официјалните лица појаснија дека 22 лица биле во контакт со починатиот пациент за време на комерцијален лет, како и четворица француски патници кои се вратени во земјата по патувањето со „МВ Хондиус“.

Петти патник кој бил на бродот бил позитивен на тестот и моментално се наоѓа на интензивна нега во тешка состојба.

Четворицата патници од бродот кои биле негативни на тестот се во изолација во болницата „Биша“ во Париз.

Преостанатите лица кои биле во контакт со заразено лице се исто така под медицински надзор, соопштија властите.

Хантавирусот е ретка болест која вообичаено се пренесува преку заразени глодачи или нивниот измет, иако некои соеви можат да се шират и меѓу луѓето.

Стапката на смртност може да достигне 40-50 %, според СЗО и е особено смртоносна кај постарите лица или кај оние со претходно нарушени здравствени состојби.