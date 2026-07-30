- Операциите на теренот во Франција се тешки поради интензивната топлина и очекуваното засилување на југозападните ветрови во текот на денот

Франција и Шпанија продолжуваат да се борат со пожарите, Европа во состојба на готовност поради топлотниот бран - Операциите на теренот во Франција се тешки поради интензивната топлина и очекуваното засилување на југозападните ветрови во текот на денот

Франција и Шпанија денес продолжија да се борат со шумските пожари, при што некои огнени стихии се намалени, но властите остануваат во состојба на зголемена подготвеност поради високите температури и ризикот од ново разгорување, јавува Анадолу.

Франција регистрираше активни пожари во Жиронда, Вар и Коте д'Ор, а 21 департман е под портокалово предупредување за топлотен бран, според телевизискиот канал БФМТВ.

Четворица пожарникари се повредени додека се бореле со пожарот во департманот Вар, а во текот на ноќта е ставен под контрола. Еден пожарникар се здоби со скршеница, а другите имаат тешкотии поради вдишување чад.

Операциите на теренот се тешки поради интензивната топлина и очекуваното засилување на југозападните ветрови во текот на денот.

Во Жиронда, пожарникарите се оптимисти по мирната ноќ бидејќи поради временските услови ситуацијата станува поднослива.

Пожарот во Коте д'Ор е локализиран, но сѐ уште е надвор од контрола, се прошири на површина од 141 хектар, при што изгореа 80 хектари.

Француските департмани Мозел и Мерт и Мозел денес беа ставени под црвен аларм поради „многу висок“ ризик од шумски пожари, а 29 департмани беа под портокалов аларм, главно во Североисточна Франција. Департманот Вар, исто така, се соочува со висок ризик од шумски пожари.

Во текот на ноќта две лица беа приведени во Жиронда под сомнение дека предизвикале шумски пожар, соопшти префектурата на Жиронда утринава.

Во Шпанија, пак, со активностите во текот на ноќта за справување со шумскиот пожар во северозападната провинција Замора е намалено нивото на опасност откако беа стабилизирани два загрижувачки фронта, иако останаа неколку активни области и жаришта. Поради пожарот спроведена е евакуација на 14 града и села, според весникот „Ел Паис“.

Шпанските пожарникари се загрижени поради ветровите што се очекува да се засилат во текот на попладневните часови, како и поради високите температури.

Продолжуваат напорите да се задржат под контрола веќе стабилизираните шумски пожари во Авила, Мадрид и Толедо, со цел да се спречи нивно разгорување.

Владите, исто така, ги следеа другите активни пожари во Кастелон и Тарагона, а земјата се подготвува за нов топлотен бран.