- Неколку нови жаришта северно од Ле Порж и Кап-Фере беа ставени под контрола, но префектот на Жиронда, Софи Брокас, предупреди дека ситуацијата останува „многу непредвидлива“

Франција и Шпанија продолжуваат да се борат со големите шумски пожари со враќањето на екстремните горештини - Неколку нови жаришта северно од Ле Порж и Кап-Фере беа ставени под контрола, но префектот на Жиронда, Софи Брокас, предупреди дека ситуацијата останува „многу непредвидлива“

Франција и Шпанија денес продолжија да се борат со големите шумски пожари бидејќи зголемените температури, ниската влажност и променливите ветрови се закануваат повторно да ги разгорат пламените јазици и да ги попречат напорите за нивно ставање под контрола, јавува Анадолу.

Во југозападна Франција, големиот пожар во Жиронда и натаму е стабилизиран, но не е ставен под контрола откако изгореа 42.000 хектари од 22 јули, при што преку ноќ немаше зголемување на зафатената површина, соопштија локалните власти.

Неколку нови жаришта северно од Ле Порж и Кап-Фере беа ставени под контрола, но префектот на Жиронда, Софи Брокас, предупреди дека ситуацијата останува „многу непредвидлива“, пренесе БФМТВ (BFMTV).

Се предвидуваше температурите да достигнат 35°C во Жиронда и 37°C во соседниот департман Ланд, додека промената на насоката на ветерот може да го направи однесувањето на пожарот тешко за предвидување.

Околу 2.750 пожарникари, 1.500 воени лица, 1.440 припадници на безбедносните сили и 18 летала се распоредени за борба против огнената стихија.

Потполковникот Оливие Кравата од Службата за противпожарна заштита и спасување на Жиронда изјави дека екипите се обидуваат да го обезбедат периметарот на пожарот пред условите да се влошат подоцна во текот на денот.

„Имаме 130 километри со кои треба да се справиме“, рече тој.

Седум француски департмани се ставени под портокалово предупредување за висок ризик од шумски пожари.

Доброволниот пожарникар Лоран Масон (38) загина „на должност“ кога противпожарното возило што го управувал излетало од патот во Буш ду Рон. Четворица пожарникари беа полесно повредени во посебна несреќа во департманот Вар.

Во Шпанија, пожарникарите се соочија со критични часови пред четвртиот топлотен бран во земјата ова лето.

Пожарите зафатија околу 50.000 хектари во Авила, 28.000 во Мадрид и 8.500 во Кастељон. Вкупната изгорена површина на национално ниво оваа година достигна 172.400 хектари, според јавниот сервис РТВЕ (RTVE).

Повеќе од 180.000 луѓе се евакуирани или блокирани низ Шпанија.

Министерот за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка го опиша пожарот во Авила како „најзначајниот и најагресивниот пожар во историјата на Шпанија“.

„Повеќе од 400 припадници на службите за итни случаи работеа цела ноќ за да го контролираат пожарот кај Валдемакеда во Мадрид, пред најавеното засилување на јужните ветрови.“

Се предвидуваше температурите да достигнат меѓу 36°C и 38°C во поголемиот дел од Шпанија, а да надминат 40°C во долините на Гвадијана и Гвадалкивир.