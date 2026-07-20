- „Франција и Германија поддржуваат посилна, покохерентна и подобро координирана надворешна акција на ЕУ за да се овозможи поефикасна и побрза реакција на геополитичките предизвици“

Франција и Германија ги поддржаа реформите за побрз одговор на ЕУ на геополитичките предизвици - „Франција и Германија поддржуваат посилна, покохерентна и подобро координирана надворешна акција на ЕУ за да се овозможи поефикасна и побрза реакција на геополитичките предизвици“

Францускиот министер за европски прашања изјави дека Париз сака Европската Унија (ЕУ) побрзо да реагира на геополитичките предизвици и ги поддржа напорите за реформи во оваа област заедно со Германија, пренесува Анадолу.

„Франција и Германија поддржуваат посилна, покохерентна и подобро координирана надворешна акција на ЕУ за да се овозможи поефикасна и побрза реакција на геополитичките предизвици“, изјави Бенџамин Хадад за францускиот неделник „Ле Поинт“.

Хадад рече дека Париз и Берлин сакаат Европскиот совет на состанокот во октомври да го задолжи своето претседателство да подготви предлози за реформа на внатрешната организација на институциите на ЕУ.

Тој нагласи дека Европската служба за надворешни активности (ЕЕАС), дипломатската гранка на блокот, игра клучна улога и посочи дека шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, има целосна поддршка од Франција.

Неговите изјави дојдоа по 26-от Француско-германски совет на министри, одржан во Брил, Германија, на 17 јули.

Хадад истакна дека двете земји се стремат да воспостават јасни мапи за заедничко дејствување во време кога Европа се соочува со војната на Русија во Украина, кинескиот комерцијален притисок и неизвесноста околу посветеноста на САД на континентот.

„Предизвикот е да се види како заедно можеме да ја носиме тежината и да зборуваме со еден глас при европските дебати“, рече тој.

Признавајќи дека Франција и Германија не секогаш се согласуваат, Хадад посочи дека соработката меѓу двете земји останува суштинска за унапредување на европските иницијативи.

Тој нагласи дека Париз и Берлин разговарале и за одбраната, вештачката интелигенција, технологијата, поддршката за Украина и следниот долгорочен буџет на ЕУ.

Хадад понатаму повика на „европски приоритет“ во индустриските политики, особено кога се користат средства од даночните обврзници на ЕУ. Тој истакна дека изразите како „Произведено во Европа“, кои некогаш биле неприфатливи во Берлин, сега добиваат поголема поддршка поради зголемената конкуренција од Кина.