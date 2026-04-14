Франција и Велика Британија домаќини на конференција за враќање на непречената пловидба низ Ормускиот Теснец

Франција и Велика Британија во петок во Париз ќе бидат домаќини на конференција, со цел враќање на непречената пловидба низ Ормускиот Теснец, соопшти денес француското Претседателство, јавува Анадолу.

Елисејската палата соопшти дека францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер заедно ќе претседаваат со конференцијата, пренесе телевизијата БФМ ТВ.

На конференцијата ќе присуствуваат „земјите кои не војуваат, а кои се подготвени да придонесат“ во „мултинационална и чисто одбранбена мисија со цел враќање на непречената пловидба низ Ормускиот Теснец кога безбедносните услови ќе го дозволат тоа“, додаде француското Претседателство.

Вашингтон и Техеран одржаа преговори – најзначајни од 1979 година кога ги прекинаа дипломатските односи – во главниот град на Пакистан во текот на викендот, како дел од пошироките напори за прекинување на американско-израелската офанзива врз Иран во која загинаа повеќе од 3.300 луѓе од 28 февруари, пред минатата недела да се постигне договор за кревок двонеделен прекин на огнот.

Сепак, за време на преговорите не е постигнат никаков конечен договор. Прекинот на огнот беше посредуван и објавен од Пакистан на 8 април.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна најави поморска блокада на Ормускиот Теснец, која стапи на сила вчера во 14 часот по Гринич.