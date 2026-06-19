- „Првиот принцип на договорот е прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан“

Франција го повика Израел да го почитува прекинот на огнот во Либан, САД да го извршат потребниот притисок - „Првиот принцип на договорот е прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан“

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро денес изјави дека Израел мора да ги почитува обврските согласно со рамката за прекин на огнот во Либан и ги повика САД да извршат „целосен потребен притисок“ за да се обезбеди спроведување на договореното, пренесува Анадолу.

„Првиот принцип на договорот е прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан“, изјави Баро за Франсинфо, додавајќи дека имплементацијата бара континуирани разговори на техничко ниво по неодамнешните дипломатски случувања во Европа.

Тој рече дека приоритет сега е да се обезбеди целосно спроведување на последните чекори од договорот, вклучително и мерките поврзани со гаранциите за регионална стабилност и безбедност.

Баро предупреди дека без договор, регионот е во ризик од продолжување на нестабилноста, додавајќи дека договорот е неопходен за да се спречи понатамошната ескалација и економските последици поврзани со енергетските рути.

Тој нагласи дека Франција ќе остане вклучена во дипломатските напори и координацијата со меѓународните партнери за имплементацијата на договорот.