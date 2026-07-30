- „Франција силно ги осудува руските напади во кои се усмртени цивили во Украина, како и нарушувањето на полскиот воздушен простор“

Франција ги осуди наводите за нарушување на полскиот воздушен простор за време на руските напади врз Украина - „Франција силно ги осудува руските напади во кои се усмртени цивили во Украина, како и нарушувањето на полскиот воздушен простор“

Францускиот претседател Емануел Макрон денес ги осуди наводите за нарушување на полскиот воздушен простор за време на ноќните руски напади врз Украина, пренесува Анадолу.

„Франција силно ги осудува руските напади во кои се усмртени цивили во Украина, како и нарушувањето на полскиот воздушен простор“, напиша Макрон на американската платформа за социјални мрежи Х.

Тој дополнително изрази континуирана поддршка за Украина и Полска.

„Ова е прашање на нашата колективна безбедност“, додаде Макрон.

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, исто така, реагираше на наводното нарушување на воздушниот простор, нагласувајќи дека руските дејства ја загрозуваат безбедноста на Европа во целина.

„Минатата ноќ Русија спроведе масовен комбиниран напад врз Украина. За време на нападот беше нарушен и полскиот воздушен простор, што уште еднаш потенцира дека руската агресија претставува закана за безбедноста на Европа како целина“, напиша Кошта.

Тој изрази „целосна солидарност“ со полските и украинските власти и потсети дека блокот ја засилува поддршката зајакнувајќи ги капацитетите за противвоздушна одбрана на Украина.

„Европа ќе продолжи да стои обединета наспроти оваа агресија“, додаде Кошта.

Според полскиот радиодифузер ТВП ворлд, рано утринава источниот полски град Лублин и блиското место Краснистав биле разбудени од сирени за предупредување откако владиниот Центар за безбедност го активирал својот систем за алармирање поради руските напади во близина на границата.

Алармите траеле неколку минути бидејќи Оперативната команда на вооружените сили распоредила борбени авиони и воздухопловно летало за рано предупредување, ставајќи ги системите за противвоздушна одбрана и радарските системи во состојба на зголемена подготвеност, извести радиодифузерот.

Од командата соопштија дека еден објект се приближил на околу 5 километри од полската граница пред да ја смени насоката, а друг кратко влегол во полскиот воздушен простор, што предизвикало итно распоредување на борбен авион Ф-16 за негова идентификација.