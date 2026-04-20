Фотографија од израелски војник како со чекан удира статуа на Исус во Либан предизвика силни реакции - Израелската Армија соопшти дека започнала истрага за инцидентот

Фотографија на која се гледа израелски војник како со чекан удира статуа на Исус Христос во јужен Либан предизвика силни реакции и осуди низ светот, јавува Анадолу.

Израелската Армија денес потврди дека фотографијата, која масовно се прошири на социјалните мрежи и има повеќе од 5 милиони прегледи на американската платформа за социјални медиуми Х, е автентична.

Уништувањето на статуата, која се наоѓа на работ на Дебл во јужен Либан, во близина на израелската граница, предизвика бура од осуди од луѓето низ светот, меѓу кои и писатели и активисти кои го изразија своето негодување на социјалните медиуми.

„Силно го осудувам и протестирам. Ова е многу тажен инцидент“, напиша корисник на социјалните мрежи, барајќи казна за израелскиот војник.

Други корисници изразија жалење, велејќи дека статуата била уништена „намерно“.

„Ќе почекаме да го чуеме портпаролот на Израелските одбранбени сили (ИДФ) како тврди дека 'војникот се чувствувал загрозен од Исус'“, рече Ајман Одех, арапски член на израелскиот Кнесет.

Уште еден член на израелскиот Кнесет, Ахмад Тиби, во објава на Фејсбук, посочи дека оние кои уништуваат џамии и цркви во Газа и плукаат врз христијанското свештенство во Ерусалим без последици, не се двоумат да оштетат и статуа на Исус Христос и тоа јавно да го споделат.

„Можеби и овие расисти научиле од Доналд Трамп како да ги навредуваат Исус Христос и папата Лав?“, праша Тиби, осврнувајќи се на неодамнешните контроверзии поврзани со американскиот претседател, кој објави сега избришана слика генерирана со вештачка интелигенција, на која тој се споредува со Христос, и јавниот спор со папата Лав XIV, кој се изјасни против војната во Иран.

„Кога Западот молчи, расизмот дополнително се засилува“, напиша Тиби.

Израелската Армија соопшти дека започнала истрага за инцидентот, кој се случува во екот на известувањата за оштетување на верски објекти, вклучително џамии и цркви во Газа и на Западниот Брег, од почетокот на израелската воена операција во октомври 2023 година.