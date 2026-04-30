Флотилата за Газа: Израелските сили ги онеспособија бродовите, ги оставија цивилите заглавени на море и покрај бурата - „Комуникацијата со повеќе бродови е прекината, со што се прекинува нивната можност да се координираат или да сигнализираат за помош“

Глобалната флотила Сумуд, која се движи кон Газа, утрово соопшти дека израелските поморски сили пресретнале и онеспособиле неколку од нивните бродови во меѓународни води, оставајќи стотици цивили заглавени на море додека се приближувала бура, пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено преку американската платформа за социјални медиуми X, групата соопшти дека израелските сили „пресретнале, се качиле и систематски онеспособиле“ повеќе бродови дел од флотилата.

„Откако ги скршила моторите и ги уништила навигациските низи, војската се повлекла - намерно оставајќи стотици цивили заглавени на онеспособени, скршени бродови директно на патот на огромната бура што се приближувала“, се вели во соопштението.

„Комуникацијата со повеќе бродови е прекината, со што се прекинува нивната можност да се координираат или да сигнализираат за помош“, додаде флотилата.

Групата го опиша инцидентот како дел од поширок модел на дејствија насочени против цивилите.

„Вечерва, светот е сведок на извоз на доктрината на израелската војска за инженирано напуштање“, се вели во соопштението, опишувајќи го инцидентот како „насилен напад“, каде што израелските поморски сили „пресретнале, се качиле и систематски онеспособиле повеќе бродови од Глобалната флотила Сумуд“.

Исто така, инцидентот се поврзува со ситуацијата во Појасот Газа, обвинувајќи го Израел за наметнување континуирани ограничувања и потешкотии врз енклавата.

„Логиката што се користи вечерва е идентична: израелската држава создава услови за смрт, ги саботира средствата за преживување, а потоа чека 'природата' или 'околностите' да ја завршат работата“, се додава во соопштението.

Доцна синоќа, Израелското воено радио соопшти дека поморските сили почнале да ја преземаат контролата врз бродовите на флотилата што се движат кон Газа далеку од брегот на Израел.

Додадено е дека израелските сили досега заплениле седум од бродовите на флотилата во близина на грчкиот остров Крит.

Флотилата, која носи хуманитарна помош за Газа, има за цел да ја пробие блокадата на Израел и да отвори хуманитарен коридор по море.

Израел воведе блокада врз Појасот Газа во 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци од околу 2,4 милиони без покрив над главата, откако нивните домови беа уништени за време на воената офанзива.