- Изразена е загриженост дека некои млади на возраст од 12 до 20 години ги заменуваат појадокот и училишниот ручек со енергетски пијалаци...

Финскиот институт за здравје повика на забрана за енергетски пијалаци за лица под 18 години - Изразена е загриженост дека некои млади на возраст од 12 до 20 години ги заменуваат појадокот и училишниот ручек со енергетски пијалаци...

Финскиот институт за здравје денес повика на забрана за продажба на енергетски пијалаци на деца под 18 години, јави јавниот радиодифузер Јле, пренесува Анадолу.

Институтот побара да се воведе забрана откако откри дека речиси седум од 10 лица на возраст од 12 до 20 години консумираат енергетски пијалаци барем повремено.

Според наводите, поголемиот дел од испитаниците веќе чувствуваат зависност од овие пијалаци, додека многумина од нив признале дека ги користат првенствено за да останат будни или за да ја зголемат концентрацијата.

„Прекумерното консумирање, особено во вечерните часови, може да предизвика спротивен ефект, го нарушува сонот и го зголемува чувството на умор“, се вели во соопштението на директорката за истражувања, Сари Нинисто.

Таа, исто така, изрази загриженост дека некои млади на возраст од 12 до 20 години ги заменуваат појадокот и училишниот ручек со енергетски пијалаци, навика што може да ги намали нивоата на енергија и да ја наруши концентрацијата.