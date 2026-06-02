- Финската Национална управа за спроведување одлуки соопшти дека околу 3,7 милиони евра привремено се запленети по тужбата поднесена од „Нафтогас“ и нејзините подружници

Финска заплени руски државен имот од речиси 4 милиони евра за обесштетување поврзано со Украина - Финската Национална управа за спроведување одлуки соопшти дека околу 3,7 милиони евра привремено се запленети по тужбата поднесена од „Нафтогас“ и нејзините подружници

Финска заплени руски државен имот вреден речиси 4 милиони евра (4,3 милиони долари) како дел од напорите за обесштетување на украинската енергетска компанија „Нафтогас“, поради загубите поврзани со акциите на Русија во Украина, објави денес финскиот јавен сервис ЈЛЕ, пренесува Анадолу.

Финската Национална управа за спроведување одлуки соопшти дека околу 3,7 милиони евра привремено се запленети по тужбата поднесена од „Нафтогас“ и нејзините подружници.

Средствата доаѓаат од сега веќе непостојна програма на ЕУ за прекугранична соработка меѓу Финска и Русија, со која се поддржуваа развојни проекти во пограничните региони.

Според ЈЛЕ, Русија го платила својот дел пред да ја започне инвазијата врз Украина во 2022 година.

Подоцна програмата е прекината, со што средствата останаа во Финска.

Оваа заплена властите ја опишаа како мерка на претпазливост наменета да се спречи трансферот или располагањето со имотот, додека се заштитуваат интересите на тужителот.

Од 2024 година Финска заплени руски имот вреден над 40 милиони евра, според наводите.

Одделно, врз основа на меѓународните судски одлуки, финските власти почнаа да ги спроведуваат барањата за компензација поврзани со штетите во Украина.

Неодамна судот во Хелсинки го одобри извршувањето на одлуката од 2023 година на Постојаниот арбитражен суд во Хаг, со која на „Нафтогас“ му се доделуваат околу 4,3 милијарди евра отштета за средствата за кои вели дека биле експроприрани на Крим по руската анексија на полуостровот во 2014 година.

Русија поднесе жалба за оваа одлука, објави медиумот.