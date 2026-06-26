- Целта е со апелот да се соберат 61,8 милиони долари за помош на 300.000 луѓе, при што напорите за помош првично се насочени кон најтешко погодените области Ла Гваира и Голем Каракас

Федерацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина упати итен апел по земјотресите во Венецуела - Целта е со апелот да се соберат 61,8 милиони долари за помош на 300.000 луѓе, при што напорите за помош првично се насочени кон најтешко погодените области Ла Гваира и Голем Каракас

Меѓународната федерација на друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина (IFRC) денес упати итен апел за поддршка на напорите за помош во Венецуела, откако двата силни земјотреси разорија делови од земјата, јавува Анадолу.

Целта е со апелот да се соберат 50 милиони швајцарски франци (61,8 милиони долари) за помош на 300.000 луѓе, при што напорите за помош првично се насочени кон најтешко погодените области Ла Гваира и Голем Каракас.

Според венецуелските власти, најмалку 235 лица загинаа, а 4.300 се повредени откако двата земјотреса ја погодија земјата во средата.

„Овие земјотреси беа катастрофални за народот на Венецуела“, соопшти генералниот секретар на ИФРЦ, Џаган Чапагаин.

„Десетици илјади животи се засекогаш променети“.

Венецуелскиот Црвен крст спроведува операции за пребарување и спасување, прва помош, психолошка поддршка, услуги за спојување на разделените семејства и процена на штетите по земјотресите, и покрај тоа што многу од неговите сопствени волонтери се засегнати.

„Тимовите на ИФРЦ и на венецуелскиот Црвен крст реагираа веднаш. Вредноста на постојаното присуство на локални тимови на теренот веќе стана јасна“, рече Чапагаин.

„Катастрофа од вакви размери не може да се надмине само со локални сили“, истакна тој, повикувајќи ја меѓународната заедница да се приклучи кон акцијата за помош.

Федерацијата соопшти дека од својот логистички центар во Панама за Венецуела денес ја испратила својата прва пратка со хуманитарна помош, испорачувајќи 17 тони залихи, вклучувајќи кујнски сетови, хигиенски пакети и мрежи против комарци.

Таа, исто така, одвои 2 милиони швајцарски франци од својот Фонд за одговор при итни катастрофи во рок од неколку часа по катастрофата.

Средствата собрани преку новиот апел ќе се користат за обезбедување засолниште, здравствена заштита, теренски болници, ментална здравствена и психосоцијална поддршка, услуги за вода и санитација, хуманитарни залихи, парична помош и услуги за спојување на разделените семејства.

Од Федерацијата исто така соопштија дека друштвата на Црвениот крст во 10 латиноамерикански земји ги активирале своите служби за да им помогнат на разделените семејства повторно да стапат во контакт, во услови на масовен прекин на комуникациските врски.