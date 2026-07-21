- Министерството за здравство на Газа соопшти дека од вчера се повредени уште 42 лица, со што нивниот број достигна 173.906

Уште 10 жители на Газа убиени во израелски напади, бројот на жртви се приближува до 73.300 - Министерството за здравство на Газа соопшти дека од вчера се повредени уште 42 лица, со што нивниот број достигна 173.906

Десетмина Палестинци се убиени од оган на израелската армија во последните 24 часа во Појасот Газа, со што бројот на жртви од октомври 2023 година достигна 73.293, соопшти денес Министерството за здравство на Газа, јавува Анадолу.

Министерството додаде дека меѓу новите жртви се девет лица убиени од израелските сили и едно лице што починало од повредите здобиени во претходен напад.

Министерството соопшти дека од вчера се повредени уште 42 лица, со што нивниот број достигна 173.906.

Според Министерството, многу жртви остануваат заробени под урнатините и на патиштата бидејќи екипите на брза помош и цивилната одбрана сè уште не може да стигнат до нив.

Израелската армија продолжи со своите секојдневни напади врз Газа и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, при што се убиени 1.168 Палестинци, а 3.798 се повредени, според Министерството за здравство.

Израелската војна од октомври 2023 година го остави Појасот Газа во урнатини и со катастрофални хуманитарни услови за 2,4 милиони жители на енклавата.